Трамп призвал Apple покинуть Китай

21 августа 2019 00:04 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая <...> Если бы я им не помог, у них были бы большие проблемы", - заявил американский лидер журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

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