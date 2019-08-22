Квентин Тарантино впервые станет отцом

22 августа 2019 05:59 (UTC+04:00)

Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Тарантино женился в ноябре 2018 года на израильской певице и модели Даниэле Пик, для него этот брак стал первым.

"Даниэла и Квентин Тарантино рады сообщить, что они ждут ребенка", - говорится в заявлении.

Ранее Тарантино заявлял, что выбирает работу, а не женитьбу. В 2009 году режиссер говорил, что когда он делает фильм, он не делает ничего кроме этого: у него нет жены и детей и ничто не может встать у него на пути.

Тарантино и Пик познакомились в Израиле в 2009 году. Позднее пара распалась, но в 2015 году они снова начали встречаться. В 2017 году Тарантино и Пик сообщили о помолвке, свадьба состоялась в ноябре 2018-го.

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