Глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 "все новое оружие России"

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать "все новое оружие России", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ясно, что они (Россия) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы иметь дело с США. Поэтому по мере того, как люди говорят о новом договоре о сокращении стратегического ядерного оружия, мы говорим — послушайте, если будет продление договора СНВ-3, то мы должны обеспечить, чтобы он включал все новое оружие, которое стремится получить Россия. Сейчас Россия, вероятно, имеет крылатые ракеты, подпадавшие под ДРСМД, с ядерной боеголовкой, направленные в сторону Европы. Это плохо", - сказал Эспер в интервью Fox News.

При этом глава Пентагона не объяснил, каким образом могут быть объединены в один договор ракеты, подпадавшие под СНВ-3 и ДРСМД.

Пентагон 19 августа объявил об испытаниях крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена ДРСМД. Договор действовать 2 августа по инициативе США, которые обвинили Россию в его нарушении (Москва это отрицает). Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет".

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