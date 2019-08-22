В НАСА заявили, что роботы помогут увеличить производительность в космосе

Использование роботов положительно скажется на производительности в космосе, им всегда найдется работа, уверен американский ученый, ведущий сотрудник Исследовательского центра НАСА имени Эймса Терри Фон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Роботы критически важны и необходимы для исследования космоса. Будущие пилотируемые миссии на Луну, Марс и другие далекие миры дают много возможностей для исследований, но время астронавтов всегда ограничено и часть работы экономически нецелесообразно выполнять людям вручную. Роботы, однако, могут дополнять людей, выполняя работу автономно и под контролем с Земли", - сказал он РИА Новости в связи с предстоящим запуском к МКС первого российского человекопобного робота "Федора" (Skybot F-850).

Российский андроид, первоочередной задачей которого станет испытание системы обеспечения безопасности полетов космонавтов при запуске корабля "Союз МС-14" на ракете "Союз-2.1а", пробудет на МКС 17 дней, после чего вернется на Землю.

Как отметил ученый, руководивший в НАСА рядом проектов в области робототехники, "роботы могут выполнять различную работу, которая позволит повысить производительность людей".

"Роботы могут выполнять утомительные, монотонные или продолжительные по времени работы. Роботы могут выполнять первичные задания, например разведку, которая позволит приготовиться к работе людей. Роботы могут помогать астронавтам, поддерживая, действуя параллельно с ними, а также роботы могут "доделывать" задания, делая то, что определят для них люди, или завершая начатое людьми", - сказал представитель НАСА.

Последний проект ученого - роботы серии AstroBee, уже доставленная на МКС система из трех небольших кубо-роботов и "станции" для их подзарядки и хранения. Ученый сообщил, что пока роботы проходят тестовые испытания. Так, по его словам, в июне один из роботов, Bumble Bee, самостоятельно "отстыковался и пролетел в космосе на собственной тяге".

"Перед тем как принять роботов на службу (на МКС), НАСА должно провести их испытания. На это потребуется время, и это зависит от занятости астронавтов. Не исключено, что потребуется несколько месяцев", - сообщил руководитель проекта.

Говоря о международном сотрудничестве в сфере роботехники на МКС, ученый отметил, что на внешней поверхности станции сегодня одновременно работают системы, созданные рядом стран, в том числе Японией, США и Канадой.

"Мы всецело ожидаем, что схожая работа будет вестись и внутри МКС по мере того, как роботы прибывают и начинают работу", - сказал представитель Исследовательского центра НАСА.

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