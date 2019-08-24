Король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце

Королю Испании Хуану Карлосу провели операцию на сердце в субботу, она прошла без проблем, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя клиники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее со ссылкой на агентство Europa Press и его источники сообщалось, что королю Испании Хуану Карлосу, отцу нынешнего главы государства короля Фелипе VI, в субботу 24 августа проведут плановую операцию на сердце. По данным источников, операция должна была пройти в клинике в городе Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид).

"Вмешательство прошло без происшествий… Пациент был направлен в отделение интенсивной терапии для послеоперационного наблюдения", - заявила управляющая частной клиники журналистам. Ее заявление транслировалось в прямом эфире на испанском общественном телевидении.

В клинику прибыл также испанский король Фелипе VI со своей матерью королевой Софией.

В мае Королевский дом сообщил, что Хуан Карлос со 2 июня перестанет исполнять общественные обязанности, возложенные на него как на члена королевской семьи. Он решил не участвовать в публичных мероприятиях через пять лет после того, как добровольно отрекся от престола 2 июня 2014 года в пользу сына.

Хуан Карлос I правил Испанией 39 лет. Диктатор Франсиско Франко назначил его наследником испанского престола еще в 1969 году, однако король занял его только после смерти Франко в ноябре 1975 года.

После отречения Хуан Карлос, которому исполнился 81 год, продолжает носить титул короля.

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