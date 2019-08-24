В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

24 августа 2019 23:38 (UTC+04:00)

Мужчина, застреленный в пятницу в берлинском районе Моабит, оказался 40-летним гражданином Грузии, по подозрению в убийстве задержан 49-летний россиянин, сообщила прокуратура Берлина, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Прокуратура уточняет, что 49-летний гражданин России был задержан недалеко от места преступления в пятницу.

"По запросу прокуратуры был выдан ордер на арест по подозрению в убийстве. Подозреваемый находится в предварительном заключении", - сообщается в Twitter прокуратуры.

По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться". Обвиняемый уже арестован, говорится далее в Twitter.

Ранее берлинская полиция сообщила, что в пятницу днем неизвестный велосипедист застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Позднее таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию сообщал, что убитый - уроженец Чечни.

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