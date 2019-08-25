СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по "отступным" за Brexit

25 августа 2019 07:15 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ходе саммита "Большой семерки" сообщить лидерам ЕС, что в случае Brexit без сделки размер "отступных", которые Лондон должен выплатить Брюсселю, будет сокращен до 9 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов), пишет газета Mail on Sunday, передает Trend со ссылкoй на РИА Новости.

Как сообщает издание, британский премьер намерен сократить "отступные" на 30 миллиардов фунтов стерлингов в качестве "наказания за тактику ЕС в отношении Brexit". Также газета отмечает, что Лондон может сократить размер отступных и до 7 миллиардов фунтов стерлингов.

Будучи кандидатом на пост главы Консервативной партии Великобритании, экс-глава британского МИД Джонсон заявлял ранее, что не будет выплачивать ЕС "отступные" за Brexit в размере 39 миллиардов фунтов (около 50 миллиардов долларов) до тех пор, пока не будет согласовано удовлетворяющее Великобританию соглашение.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в этом договоре были и остаются положения по границе с Ирландией.

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