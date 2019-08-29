Спасатели эвакуировали с Эльбруса туристов из Германии, которым стало плохо

29 августа 2019 21:19 (UTC+04:00)

Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Германии, которым стало плохо, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня поступила информация о том, что в Эльбрусском районе, на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров, выше скал Пастухова, двум туристам из Германии стало плохо (признаки горной болезни). Альпинисты регистрировали свой маршрут в МЧС России", - говорится в сообщении.

По состоянию на 18.30, поисково-спасательные работы полностью завершены, отмечает ведомство.

"Альпинистам помогли спуститься до поселка Терскол, где от дальнейшей помощи они отказались", - добавили в ГУ МЧС.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
89-летняя американка побила мировой рекорд, поднявшись на Килиманджаро
В мире 27 июля 05:18
В Кабардино-Балкарии ищут потерявшегося в Приэльбрусье альпиниста
В мире 15 июля 00:32
Непальский шерпа в 24-й раз покорил Эверест, установив мировой рекорд
В мире 21 мая 10:01
При восхождении на Эльбрус погиб австрийский альпинист
Россия 11 августа 2018 07:07
На Монблане нашли тело одного из трех пропавших альпинистов
Европа 10 августа 2018 21:46
Три итальянских альпиниста пропали без вести при восхождении на Монблан
Европа 9 августа 2018 02:37
Лента новостей
Новейший китайский спутник сломался сразу после запуска
В мире 22:16
Верховная рада утвердила новый состав кабмина
В мире 22:06
Плей-офф Лиги Европы: «Карабах» обыграл «Линфилд» (Обновлено)
Общество 21:58
У побережья США произошло землетрясение
В мире 21:30
Азербайджан и Австралия намерены увеличить турпоток
Бизнес 21:00
Корбин уверен, что британский парламент успеет предотвратить жесткий Brexit
В мире 20:45
Пентагон в настоящее время не собирается создавать третью базу перехватчиков системы ПРО
США 20:30
Саркози поддержал инициативу Макрона об изменении отношений с Россией
В мире 20:25
Британия, Германия и Франция обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море
Китай 20:14