Спасатели эвакуировали с Эльбруса туристов из Германии, которым стало плохо

Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух альпинистов из Германии, которым стало плохо, сообщает ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня поступила информация о том, что в Эльбрусском районе, на горе Эльбрус, на высоте 5000 метров, выше скал Пастухова, двум туристам из Германии стало плохо (признаки горной болезни). Альпинисты регистрировали свой маршрут в МЧС России", - говорится в сообщении.

По состоянию на 18.30, поисково-спасательные работы полностью завершены, отмечает ведомство.

"Альпинистам помогли спуститься до поселка Терскол, где от дальнейшей помощи они отказались", - добавили в ГУ МЧС.

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