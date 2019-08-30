Bloomberg: США задумались о взыскании с Китая имперских долгов

30 августа 2019 08:24 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления в Китае императоров. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что американский лидер уже встретился с группой держателей таких облигаций, которые лоббируют идею потребовать с Китая выплату долгов.

Облигации императорского Китая выпускались в начале прошлого века, их основной целью было привлечение средств на строительство в стране железных дорог. Большое количество облигаций до сих хранится у американских коллекционеров, также их можно купить на онлайн-аукционах, указывает Bloomberg.

По подсчетам одного из основателей фонда держателей китайских облигаций, сумма выплат по ним с учетом инфляции, процентов и компенсаций составляет более триллиона долларов.

Власти Китая не признают долги дореволюционного правительства и отказываются их выплачивать.

Экономический конфликт между КНР и США продолжается с лета 2018 года. Вашингтон решил тогда ввести пошлины на уровне 25 процентов на импорт 818 видов товаров из Китая общим объемом 34 миллиарда долларов в год. Пекин отреагировал зеркально.

В августе Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Решение американского президента последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз товаров из США объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5 078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение Вашингтона ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.

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