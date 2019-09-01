Встреча министров труда стран G20 началась в Японии

Министры труда государств Группы двадцати (G20) встретились в воскресенье в японской Мацуяме (префектура Эхиме). Главной темой обсуждения в ходе двухдневных переговоров, по данным организаторов, станут проблемы трудоустройства, причем как молодого поколения, так и пожилых людей, на фоне серьезных изменений в структуре самого общества, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вместе с прогрессом глобализации мир работы и трудоустройства достиг поворотного момента. Я хотел бы, чтобы наша дискуссия помогла созданию устойчивого будущего в этой области", - подчеркнул на открытии встречи министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Такуми Нэмото. Глава японского ведомства также пообещал представить опыт Японии по трудоустройству пожилых людей, как страны с самым стремительным темпом старения населения среди всех государств G20.

Еще одной важной темой для дискуссии станет вопрос скорейшей ликвидации гендерного неравенства в сфере трудоустройства. Отмечается, что отправной точкой при обсуждении этой темы станет договоренность, достигнутая министрами труда G20 в 2014 году, когда была поставлена цель к 2025 году добиться 25%-ного сокращения гендерного разрыв в занятости. Участники планируют также обсудить вопросы демографических изменений, свободного доступа к новым видам работ и другие профильные темы. Ожидается, что по итогам двухдневных переговоров стороны также подпишут совместную итоговую декларацию.

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