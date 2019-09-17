Китай обеспокоен влиянием атак на саудовские НПЗ на мировой рынок нефти

17 сентября 2019 12:39 (UTC+04:00)

Китай осуждает атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, Пекин обеспокоен последствиями этих событий для мирового рынка нефти. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай осуждает атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, мы выступаем против атак на любых гражданские объекты", - заявила дипломат.

Отвечая на вопрос о том, какие меры предпримет Китай в случае сокращения нефтяных поставок из Саудовской Аравии и мирового повышения цен на нефть, она заявила, что "естественно, мы обеспокоены тем, какое влияние эти атаки окажут на цены на нефть на мировом рынке".

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