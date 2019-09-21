В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов"

21 сентября 2019 12:34 (UTC+04:00)

Французская полиция несколько раз применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала Сен-Лазар в Париже, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в районе площади Мадлен во французской столице началась очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов". Полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар, участники вступали в словесные перепалки с полицией.

Как передает корреспондент РИА Новости, манифестанты зашли в здание вокзала и прошли его насквозь. Внутри здания произошло несколько стычек с полицией, которая расталкивала протестующих и отбирала у них маски.

На выходе из вокзала полицейские снова применили слезоточивый газ.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

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