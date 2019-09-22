В Эфиопии задержаны готовившие серию атак террористы

22 сентября 2019 01:12 (UTC+04:00)

Власти Эфиопии арестовали группу боевиков из организаций "Исламского государство" (ИГ) и "Аш-Шабаб", которые готовили крупные террористические атаки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Группа вела подготовку атак на отели, на ряд объектов в Аддис-Абебе, а также планировала теракты в местах проведения религиозных праздников", - цитирует в субботу агентство Reuters заявление Национальной службы разведки и безопасности Эфиопии.

Задержания произведены как в столице, так и на юге страны. Число арестованных не раскрывается. Операции проводились в координации с правительством Джибути.

В последние два года на юг Эфиопии, где значительную часть населения составляют мусульмане, пытаются расширить свою деятельность радикальные террористические группировки из Сомали.

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