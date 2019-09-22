Главред Wikileaks рассказал о жестких условиях содержания Ассанжа в тюрьме

Британские власти содержат основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в условиях хуже, чем у осужденных террористов. Об этом рассказал главный редактор сайта Кристинн Храфнссон в интервью изданию The Grayzone, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ассанжу запретили вступать в переписку, а принимать посетителей он может только дважды в месяц. Его заключение проходит в практически полной изоляции, рассказал Храфнссон.

Несмотря на то, что основатель Wikileaks уже отбыл наказание за нарушение условий залога и должен быть освобожден 22 сентября, он останется в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции. Это связанно с решением окружного судьи Ванессы Барайцер, убежденной в том, что Ассанж может скрыться в случае выхода из-под стражи.

По мнению Храфнссона, такое решение демонстрирует предвзятое отношение к основателю Wikileaks.

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