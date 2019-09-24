Ученый оценил опасность приближающегося к Земле гигантского астероида

24 сентября 2019 03:05 (UTC+04:00)

Приближающийся к Земле гигантский астероид окажется на "колоссально большом расстоянии" от планеты и опасность будет представлять, только если он на нее упадет, заявил в интервью телеканалу RT заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Он приблизится на колоссальнейше большое расстояние. Любой астероид оказывает воздействие на Землю только в одном случае - когда он на нее падает. Но при полете на таком расстоянии никакого воздействия не будет", - отметил ученый.

Тем не менее, по его словам, это событие - рядовое, как и размеры небесного тела, которые оцениваются в 190-430 метров.

Ранее Центр исследования околоземных объектов НАСА сообщил, что к Земле на расстояние 4,2 миллиона километров приблизится астероид 523934 (1998 FF14). Размеры этого объекта сопоставимы с двумя-тремя пирамидами Хеопса, высота которой достигает 139 метров.

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