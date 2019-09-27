НАТО провела в Латвии учения авианаводчиков

27 сентября 2019 21:34 (UTC+04:00)

Силы стран НАТО отработали в рамках проходящих в Латвии учений "Серебряная стрела" действия авиационных наводчиков, сообщила в пятницу пресс-служба альянса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На этой неделе на базе Адажи провели подготовку передовые авиационные наводчики из Канады, Италии, Латвии, Словении и Испании, специализированные военнослужащие, которые направляют истребители к целям на земле", - говорится в сообщении.

В учениях "Серебряная стрела" в Латвии принимают участие более 3 тысяч военнослужащих и 200 единиц техники из 12 стран НАТО. Многонациональные учения завершатся 3 октября.
Целью учений называют улучшение сотрудничества национальных ВС с союзниками, в том числе латвийской механизированной пехотной бригады сухопутных сил и батальона НАТО, дислоцированного в Латвии, планирование и проведение оборонных операций.

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