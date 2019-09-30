Установлены личности лиц, совершивших теракт в турецкой провинции Адана

30 сентября 2019 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Установлены личности лиц, совершивших теракт в турецкой провинции Адана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Ими являются члены запрещенной в Турции Марксистско-ленинской коммунистической партии (MLKP) Озан Сонмез и Фырат Шеран.

По данным СМИ, в настоящее время проводятся меры по задержанию террористов.

Отметим, что 25 сентября этого года в турецкой провинции Адана был подорван полицейский конвой, в результате чего получили ранения шесть полицейских.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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