Генсек ООН выразил соболезнования семьям жертв тайфуна "Хагибис" в Японии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил в воскресенье соболезнования родственникам жертв тайфуна "Хагибис", обрушившегося на Японию передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь глубоко расстроен сообщениями о жертвах и масштабных разрушениях из-за тайфуна "Хагибис" в Японии. Он выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших, правительству и народу Японии. Он желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении, размещенном на сайте генсека.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио, к настоящему моменту это предупреждение было снято для всех регионов страны. По последним данным, число жертв тайфуна достигло 33 человек, 19 числятся пропавшими без вести, почти 200 пострадали.

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