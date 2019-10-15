МВФ вновь ухудшил прогнозы по экономике Китая на 2019-2020 годы

15 октября 2019 17:10 (UTC+04:00)

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогнозы по росту ВВП Китая на текущий и следующий год на 0,1 и 0,2 процентного пункта - до 6,1% и 5,8% соответственно. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, это следует из октябрьского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

Помимо влияния торговой войны с США, фонд связывает ухудшение прогнозов по Китаю с тем, что "его экономика движется к более устойчивым темпам роста в среднесрочной перспективе".

В июле МВФ уже понижал прогнозы по росту китайского ВВП на 2019-2020 годы - на 0,1 процентного пункта, до 6,2% и 6% соответственно.

По оценкам МВФ, из-за торгового конфликта США и Китая глобальная экономика потеряет 0,8%, заявляли ранее представители фонда.

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