ООН объявила о завершении миротворческой миссии на Гаити, длившейся 15 лет, сообщается на официальном сайте организации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Миротворческая миссия будет замещена политической миссией, целью которой станет "дальнейшее развитие прогресса, достигнутого властями Гаити, по укреплению стабильности, безопасности и организации управления", а также принципов верховенства права и защиты прав человека.

ООН отметила позитивный вклад миссии в стране, отметив роль миротворцев в ликвидации последствий землетрясения на Гаити в 2010 году, помощи в проведении выборов на различных уровнях и обеспечении безопасности во время голосования.

В то же время граждане Гаити подали иск в Верховный суд США против миссии ООН по стабилизации в Гаити за заражение холерой в 2010 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, эпидемия холеры в 2010 году затронула в общей сложности около 700 тысяч гаитянцев, ее жертвами стали не менее 8,4 тысячи. Местные жители считают источником заболевания военнослужащих из Непала, посланных ООН на Гаити в качестве миротворцев, в частности — загрязнение основной реки государства канализационными водами с базы ООН.

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