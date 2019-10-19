К Земле летит астероид диаметром в километр

19 октября 2019 04:23 (UTC+04:00)

Астероид 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 км приблизится к Земле 25 октября, сообщает Центр исследования околоземных объектов NASA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным NASA, объект подойдет к Земле на минимальное расстояние 25 октября 20.21 мск. Для Земли астероид угрозы не представляет - он пройдет от планеты на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны или в 0,04 астрономических единицах (1 а.е. равна расстоянию между Землей и Солнцем).

Астероид относится к группе "Аполлонов". Он открыт 18 апреля 1998 года. Всего в группе известно более 5 тысяч астероидов.

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