Президент Чили объявил ЧС после недели беспорядков

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил режим чрезвычайной ситуации в провинциях Сантьяго и Чакабуко после серьёзных беспорядков, вызванных повышением тарифов метро, видео заявления опубликовано в его Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В последние дни мы стали свидетелями жестоких и неоднократных нападений на объекты метро и имущество, покушений на безопасность граждан. Они мешают свободе передвижения и значительно нарушили общественный порядок. Используя полномочия, предоставленные мне Конституцией и законом, я ввел чрезвычайное положение для провинций Сантьяго и Чакабуко и коммун Пуэнте-Альто и Сан-Бернардо", - заявил Пиньера.

Президент также заявил, что соберёт рабочую группу для обсуждения цен на билеты, рост которых вызвал протесты в стране.

За последние сутки протестующие сожгли несколько станций метро и офисных зданий. В ходе беспорядков недовольные подорожанием транспорта граждане также жгли автобусы и баррикады, атаковали стражей правопорядка. Управление метрополитена Сантьяго объявило о приостановке работы столичной подземки в субботу и воскресенье.

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