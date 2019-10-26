Завершились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Режиссер Кэри Фукунага завершил съемки нового фильма бондианы, получившего название "Не время умирать" (No time to die). Сообщение об этом было в субботу размещено на официальной странице кинопроекта в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Закончили с "Не время умирать". Увидимся в кинотеатрах в апреле 2020 года", - говорится в сообщении, которое сопровождает фотография Фукунаги, стоящего в обнимку с исполнителем роли агента 007 Дэниелом Крейгом.

25-й фильм о приключениях Джеймса Бонда станет последним для Крейга, снявшегося уже в пяти картинах о знаменитом агенте MI6. В этом месяце 51-летний англичанин побил рекорд Роджера Мура в качестве актера, дольше всего воплощавшего на экране образ супершпиона МИ6. О том, что роль Бонда в новых картинах серии достанется Крейгу, было объявлено 14 лет назад - в октябре 2005 года, а в ноябре 2006 состоялась премьера фильма "Казино "Рояль" (Casino Royale), привнесшего в атмосферу бондианы больше реализма и мрачности. О том, кому предстоит принять у Крейга эстафету, став лицом успешной киносерии на ближайшие годы, до сих пор неизвестно.

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