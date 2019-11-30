Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби

30 ноября 2019 18:19 (UTC+04:00)

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Абу-Даби - заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лучший круг Хэмилтон, который досрочно стал чемпионом сезона, проехал за 1 минуту 34,779 секунды. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,194), третьим стал голландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" (+0,360).

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 17:10.

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