Названа ранее неизвестная причина рака

7 декабря 2019 08:40 (UTC+04:00)

На риск развития онкологических заболеваний влияют не только онкогены и гены-супрессоры опухолей, но и вариации в ДНК, которые влияют на экспрессии этих генов, выяснила международная группа исследователей. Результаты их работы опубликованы в журнале British Journal of Cancer, предает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака. Понимание того, как некодирующая последовательность белков ДНК, часто именуемая как "мусорная ДНК", влияет на возникновение рака, может усовершенствовать генетическое сканирование на определение риска развития онкологического заболевания, подчеркивается в их работе.

Исследователи проанализировали более шести миллионов вариаций генов в 13 различных тканях тела человека. Специалисты таким образом пытались выяснить, существует ли корреляция между наличием определенного отличия последовательности ДНК и определенным поведением генов.
В результате исследователи обнаружили, что некоторые последовательности связаны с онкогенами и генами, подавляющими развитие опухоли. Кроме того, им удалось выяснить, что такие вариации в основном встречаются в регионах ДНК, которые отвечают за регуляцию иммунной системы и специфичных для каждой из тканей внутриклеточных процессов

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