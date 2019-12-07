Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Нанте и Париже

7 декабря 2019 19:48 (UTC+04:00)

Обстановка в ряде городов Франции, где в субботу проходят манифестации 56-го по счету дня протестов "желтых жилетов", становится все более напряженной. Как свидетельствуют репортажи телеканала CNews из Парижа и Нанта, полиция начала применять против манифестантов слезоточивый газ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Нанте это было связано с тем, что как и в ходе предыдущих манифестаций, наиболее радикальные группировки "желтых жилетов" попытались отклониться от утвержденного властями маршрута движения колонны и пробиться к центру города, в первую очередь к местной мэрии. В полицейских и жандармов, преградившим им путь, полетели камни и бутылки. Те применили в ответ слезоточивый газ и провели несколько задержаний хулиганов. Части радикалов из "Черного блока", тем не менее, удалось пробиться к зданию префектуры, от которого их пытается оттеснить полиция.

В Париже "желтые жилеты", собравшись у здания Министерства экономики и финансов, расположенного на берегу Сены, движутся многокилометровым путем к находящимся на юге города Версальским воротам. Неподалеку от них по Парижу от площади Монпарнас перемещается колонна активистов профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (ВКТ), проводящего манифестацию протеста против реформы пенсионной системы. Часть из радикально настроенных участников шествия "желтых жилетов" попытались перейти на соседние улицы и соединиться с колонной ВКТ. Полиция помешала этому, использовав слезоточивый газ.

В настоящее время обе колонны в Париже продвигаются в плотном оцеплении стражей порядка.

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