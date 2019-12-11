На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда

11 декабря 2019 06:01 (UTC+04:00)

На торги выставлена вилла на северном побережье Ямайки, которую автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг купил в 1946 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Daily Mail.

Она расположена на вершине скалы, и с нее открывается красивый вид на Карибское море и тропические сады. Стоимость поместья – 4,75 миллиона долларов.

Издание сообщает, что именно там легендарный британский писатель написал свой первый роман о Бонде – "Казино Рояль", который был опубликован в 1952 году.

Комплекс состоит из главного двухэтажного дома, гостевых коттеджей, тропического сада, патио с выходом в лагуну. Сейчас в поместье располагается отель.

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