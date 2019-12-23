В Ливии армия Хафтара на три дня продлила срок ультиматума группировкам ПНС в Триполи

23 декабря 2019 05:08 (UTC+04:00)

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара дала три дополнительных дня поддерживающим столичное Правительство национального согласия (ПНС) группировкам из Мисураты на то, чтобы покинуть Триполи. Об этом, как передает новостной портал Al Wasat, заявил в воскресенье официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ночь с четверга на пятницу ЛНА выдвинула истекающий в 00:00 понедельника по местному времени ультиматум мисуратским бригадам, считающимся наиболее боеспособными отрядами в рядах сил ПНС, с требованием оставить Триполи и Сирт и вернуться в родной город, расположенный в 200 км к востоку от Триполи. В противном случае, как тогда обещал аль-Мисмари, армия будет беспрерывно носить беспрецедентные удары по Мисурате.

"Новые сроки установлены в ответ на просьбы некоторых национальных фигур из свободных людей Мисураты к главному командованию продлить их на неделю, чтобы дать достаточно времени их усилиям убедить сынов города вернуться в него, - указал представитель ЛНА. - Однако армия посчитала, что трех дополнительных дней будет достаточно для этого, таким образом, новый ультиматум истекает в полночь со среды на четверг".

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