WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. Как указано в блоге компании, это произойдет с 1 февраля 2020 года, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

WhatsApp будет функционировать на смартфонах с операционной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее. Пользователи более старых ОС не смогут регистрироваться в мессенджере и использовать его.

В компании отметили, что часть функций WhatsApp на старых операционных системах может перестать работать в любое время. В блоге также указано, что мессенджер не будет доступен пользователям Windows Phone с 31 декабря 2019 года.

WhatsApp — популярный мессенджер с аудиторией более 1,5 миллиарда человек. В декабре аналитическая компания App Annie включила его в список самых популярных приложений десятилетия.

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