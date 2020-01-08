Иран атаковал ракетами объекты США - эскалация ситуации в регионе

БАКУ/Trend/ - Войска Ирана нанесли удары по американским объектам в Ираке.

Отмечается, что удары были осуществлены ракетами. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с которой была совершена атака против иранских граждан и чиновников, при этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

Как сообщалось, ракетным ударам в ночь на среду подверглись база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах и ведет консультации со своей командой советников. Телеканал CNN со ссылкой на Белый дом сообщал, что Трамп провел совещание в Белом доме по сложившейся ситуации.

В свою очередь, США запретили полеты своих гражданских самолетов над значительной частью Ближнего Востока, в частности, над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары, которые нанесены в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи сегодня выступит с речью перед группой лиц в Гуме по случаю годовщины событий в этом иранском городе 8 января 1978 года. Это представляет важность на фоне недавних ударов Ирана по американской базе в Ираке.

В свою очередь, начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери заявил, что настало время, чтобы лидеры Соединенных Штатов как можно скорее вывели свои силы из региона, подчеркнув, что любые новые действия США приведут к более жесткому ответу со стороны Ирана.

Багери предупредив официальных лиц США сказал, что операция прошлой ночью выражает лишь часть способности вооруженных сил Исламской Республики реагировать на убийство генерал-майора Кассема Сулеймани.

Как сообщила телекомпания CNN, ракеты, выпущенные иранской стороной, попали по той части авиабазы Айн аль-Асад в Ираке, где не было американских военнослужащих.

Телекомпания отмечает, что об этом свидетельствуют первые данные, полученные в ходе оценки ущерба, нанесенного этому объекту в результате ракетного удара. При этом источники CNN указывают, что в полной мере провести соответствующий осмотр авиабазы получится лишь с рассветом.

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