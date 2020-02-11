Загрязнение атмосферы озоном уносит десятки тысяч жизней каждый год

В мире 11 февраля 2020 04:25 (UTC+04:00)
Загрязнение атмосферы озоном уносит десятки тысяч жизней каждый год

Экологи проследили за состоянием атмосферы в четырех сотнях крупнейших городов Земли и выяснили, что озоновое загрязнение воздуха уносит примерно 13 тыс. жизней их жителей каждый год. Результаты наблюдений ученых были изложены в статье, опубликованной в журнале BMJ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Результаты наших замеров показывают, что почти всех этих последствий можно было бы избежать, если бы власти мегаполисов придерживались тех стандартов по концентрации озона в воздухе, которые предписываются нормами ВОЗ. Более того, уменьшение доли этого газа в атмосфере до еще более низких значений улучшило бы ситуацию и в тех городах, где эти предписания исполняются, что дополнительно снизило бы число смертей, связанных с загрязнением атмосферы", - пишут исследователи.

По текущим оценкам ВОЗ, около 7 млн человек умирают каждый год из-за загрязнения атмосферы различными вредными веществами и канцерогенами. Многие исследователи при этом полагают, что реальное число смертей может быть заметно выше. Вдобавок пока ученые не достигли консенсуса по тому, какие виды загрязнителей воздуха особенно опасны для здоровья людей и домашних животных.

В число этих загрязнителей входит и озон - газ, чьи молекулы состоят из трех атомов кислорода. Когда он попадает в нижние слои атмосферы Земли, он перестает защищать ее обитателей от ультрафиолета, как это происходит со стратосферным озоном, и становится мощным парниковым газом, а также "генератором" различных токсичных аэрозолей, содержащих в себе соединения серной и азотной кислоты.

Озоновый смог

Международный коллектив ученых под руководством Антонио Гаспаррини, профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины (Великобритания), оценил то, как сильно избыток озона влияет на здоровье жителей 400 крупнейших городов мира, расположенных в двух десятках стран Европы, Америки и Восточной Азии.

Для этого ученые объединили данные по уровню загрязнения воздуха, которые собирали местные метеорологические станции с 1985 по 2015 год, и попытались сопоставить концентрацию озона в атмосфере этих городов с тем, как много людей умерло от болезней, связанных с появлением этого газа в нижних слоях атмосферы Земли.

В общей сложности, за это время в этих городах умерло примерно 45,1 млн человек, небольшая, но весомая часть смертей которых была связана с озоновым загрязнением. Повышение концентрации этого газа на 10 микрограмм на куб. м, как показывают расчеты исследователей, повышало шанс преждевременной гибели жителей этих мегаполисов на 0,18%.

Опираясь на этот показатель, ученые вычислили, как много жизней горожан уносит озоновое загрязнение, чей уровень превышает планку в 100 микрограмм на куб. м, установленный нормами ВОЗ. Эти расчеты показывают, что 13 тыс. смертей можно было бы избежать, если бы уровень озона в атмосфере всех четырех сотен городов соответствовал норме.

При этом исследователи подчеркивают, что общее число смертей, связанных с озоном, на самом деле должно быть значительно выше. Это связано с тем, что у экологов пока нет точных данных по концентрации этого газа в воздухе многих крупных азиатских, ближневосточных и африканских городов, где экологическая обстановка значительно хуже, чем в развитых странах Европы и Америки.

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