В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд

Наблюдающаяся в Антарктиде тенденция к увеличению среднегодовой температуры атмосферы имеет прямое воздействие на климат Южно-Африканской Республики. На острове Симор, находящемся на северной оконечности Антарктического полуострова, 9 февраля была зафиксирована рекордная для этих мест температура воздуха в 20,75 градуса Цельсия выше нуля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила новостная служба News24.

"День, когда проводились замеры, был ясным, проведенные замеры четко свидетельствуют о росте температуры воздуха в Антарктиде", - заявил специалист в области изучения климатических система Крис Леннард.

Никогда за все время наблюдений в Антарктиде не фиксировалась температура воздуха выше 20 градусов Цельсия. Предыдущий рекорд составлял 19,8 градуса Цельсия. Он был установлен в январе 1982 года на острове Сигню. Антарктида находится в Южном полушарии и на январь-февраль там приходится летний сезон.

"Можно сказать, что зафиксированная на острове Симор рекордная дневная температура является чисто погодным явлением, однако это едва ли могло бы произойти, если бы общий климат в Антарктиде не стал теплее", - отметил Крис Леннард. В свою очередь, эксперт в области климата Антарктиды Камору Абиодун Лаваль отметила, что температура воздуха на этом континенте обычно колеблется от 10 градусов Цельсия летом до минус 40 градусов зимой. "Наблюдаемая в последние годы летняя температура в районе 18 градусов тепла является необычной с исторической точки зрения и является следствием общего изменения климата Антарктиды", - подчеркнула она.

Изменение глобальных тенденций

Процесс увеличения температуры атмосферы Антарктиды имеет огромные последствия для всей климатической модели Южного полушария, в том числе и для ЮАР. "Нагревающаяся Антарктида уменьшает температурную разницу между тропическими и полярными областями, что ведет к изменению поведения циклонов средних широт, которые являются носителями холодных воздушных масс", - отметил Крис Леннард. По его словам, перемещающиеся с запада на восток эти циклоны становятся более неустойчивыми и теряют свою интенсивность. Следствием становится новые тенденции в выпадении осадков.

Повышение температуры атмосферы Антарктиды также затрагивает важнейший природный феномен, известный как ячейка Хэдли - важный элемент циркуляции земной атмосферы. Он характеризуется восходящим движением воздуха у экватора к полюсам в результате более сильного нагревания воздушных масс Солнцем в экваториальной зоне. Потоки теплого воздуха движутся на высоте в 15 км, а холодный направляется от полюсов по той же горизонтальной плоскости. В результате на планете возникают такие явления как пассаты и муссоны.

Увеличение температуры поступающих с Южного полюса воздушных масс изменяет этот феномен природы, и все последствия пока еще не ясны, подчеркнула Камору Абиодун Лаваль. Можно только сказать, что в ЮАР становится более жарко, заметила она.

Еще одним следствием нынешнего повышения температуры воздуха в Антарктиде, по ее словам, является увеличение количества осадков в ЮАР. Ливни становятся все более сильными из-за повышения кинетической энергии более теплого воздуха, поступающего с шестого континента. Это, в свою очередь, способно вызывать наводнения.

В Антарктиде сосредоточено 70% от общего количества пресной воды, существующей на планете. Сейчас она находится в виде льда, но если в результате повышения температуры воздуха льды растают, то уровень мирового океана повысится на 50 - 60 м.