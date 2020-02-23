В Сирию за сутки вернулись более 810 беженцев из Иордании и Ливана

Более 200 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 610 человек прибыли из Иордании, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 815 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 204 человека (женщин – 62, детей – 104), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 611 человек (женщин – 183, детей – 312)", - говорится в сообщении.

В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.

Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Думе (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Специалисты разминировали 2,2 гектара территории,