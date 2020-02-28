Число зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 3664 человек в 46 странах, скончались 57 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В предыдущем коммюнике ВОЗ говорилось о 3474 зараженных в 44 странах и 54 летальных случаях.

По последним данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 78 630 человек, скончались 2747. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире составляет 82 294 человека.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.