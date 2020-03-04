Генсек НАТО рассказал о сроках вывода войск из Афганистана

НАТО будет сокращать свое присутствие в Афганистане, если представители движения "Талибан" будут выполнять свои обязательства, сказал в Загребе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что сроки вывода сил Альянса напрямую зависят от действий талибов и выполнения ими обязательств, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем сокращать свое присутствие, если "Талибан" будет выполнять свои обязательства. Сроки вывода сил из Афганистана зависят от действий "Талибана" … Очень важный момент, что движение "Талибан" признало, что оно должно порвать все связи с международными террористическими организациями и не допустить, чтобы Афганистан вновь стал прибежищем для международного терроризма. Они также согласились снизить уровень насилия, сесть за стол и начать внутриафганские переговоры", - пояснил генсек НАТО.

Он добавил, что единственный путь к миру в Афганистане - внутриафганские переговоры. "В конце концов, единственный путь достичь мира в Афганистане - это переговоры между самими афганцами. Мира нельзя достичь в Брюсселе, Вашингтоне или Саудовской Аравии, его могут установить только сами афганцы", - сказал он.

Столтенберг также добавил, что НАТО продолжит оказывать поддержку афганским силам безопасности. "Мы будем поддерживать силы безопасности Афганистана, тренировать и консультировать, поддерживать их финансово. Это послание для "Талибана": они должны сесть за стол переговоров вырабатывать компромиссы и выполнять договор. Это наилучший способ достичь мира", - заключил глава Альянса.