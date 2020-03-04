Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили из-за коронавируса

Премьера новой картины об агенте британской разведки Джеймсе Бонде под названием "Не время умирать" отложена с весны на ноябрь 2020 года на фоне вспышки коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее фанаты фильмов об "агенте 007" опубликовали на своем сайте MI6-hq.com обращение к продюсерским компаниям с просьбой отложить премьеру новой ленты в Великобритании из-за вспышки коронавируса.

"Студии MGM, Universal и продюсеры "Бонда" Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня, что после тщательного изучения и оценки ситуации на мировом рынке кинопроката выпуск фильма "Не время умирать" будет отложен до ноября 2020 года", - говорится в сообщении на официальном аккаунте фильма в Twitter.

Согласно сообщению, новая дата премьеры фильма в Великобритании назначена на 12 ноября, затем последует выход фильма в других странах. В США картину впервые покажут 25 ноября.