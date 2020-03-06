Число заразившихся новым коронавирусом за сутки выросло на 2241
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки 2241 новый случай заражения коронавирусом в мире, из которых 143 пришлись на Китай. Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в пятницу информационном бюллетене ВОЗ.
Таким образом, за пределами Китая инфекция выявлена у 2098 человек.
Как уточняет ВОЗ, всего в мире подтверждены 95333 случая заражения, из которых 80565 - в Китае, а 14768 - за его пределами. В общей сложности от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, по данным организации, умерли 3015 человек в Китае (31 за прошедшие сутки) и 267 - по всему миру (53 за сутки).
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев сделал замечания в связи с топонимами: Эти территории – историческая, древняя азербайджанская земля. Напишите их на азербайджанском языке как есть
Президент Ильхам Алиев предупредил чиновников: Разве можно находиться в рабочем кабинете в джинсах, домашней одежде? (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Мы должны открывать молодежи дорогу, на ответственные должности должны назначаться люди с новым мышлением
Президент Ильхам Алиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется в самой строгой форме, и проявления этого налицо
Президент Ильхам Алиев: Если вы будете достойно выполнять мои поручения, то и государство будет довольно вашей работой, и граждане
Президент Ильхам Алиев сделал замечания главе ИВ: "Повесили карту и считаете, что на этом все закончено? Придут дети и что они поймут из этой карты об истории?" (ВИДЕО)
Коронавирус - не такое опасное заболевание, как его представляют - Главный инфекционист Азербайджана
Ларису Ивановну хочу! - Елена Проклова о угрызениях совести, бакинском базаре и первой любви.. (ФОТО)
Али Ахмедов: Отсутствие поддержки народа у радикалов подтвердило, что в Азербайджане нет места радикализму
Президент Ильхам Алиев принял Нахида Багирова и Миргасана Сеидова в связи с их назначением на должности глав Исполнительной власти Исмаиллинского и Нефтчалинского районов (ФОТО/ВИДЕО)