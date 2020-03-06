Число заразившихся новым коронавирусом за сутки выросло на 2241

В мире 6 марта 2020 04:07 (UTC+04:00)
Число заразившихся новым коронавирусом за сутки выросло на 2241

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки 2241 новый случай заражения коронавирусом в мире, из которых 143 пришлись на Китай. Об этом, передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в пятницу информационном бюллетене ВОЗ.

Таким образом, за пределами Китая инфекция выявлена у 2098 человек.

Как уточняет ВОЗ, всего в мире подтверждены 95333 случая заражения, из которых 80565 - в Китае, а 14768 - за его пределами. В общей сложности от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, по данным организации, умерли 3015 человек в Китае (31 за прошедшие сутки) и 267 - по всему миру (53 за сутки).

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