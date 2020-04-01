Сеть роскошных отелей сообщила об утечке данных гостей

Сеть роскошных отелей Marriott International сообщила об утечке данных 5,2 миллиона своих клиентов. Об этом сказано в сообщении на сайте компании, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел в результате несанкционированного доступа к системе. В сообщении сказано, что доступ к информации о гостях могли получить через пароли двух сотрудников на объекте, который работает через франшизу.

Речь идет о таких сведениях, как имена и фамилии, контактные данные, даты рождения, информация о состоянии счета по программе лояльности и предпочтениях. В компании полагают, что подозрительная активность началась в январе этого года. Учетные записи, через которые получили доступ, уже заблокированы, сейчас проходит внутреннее расследование.

В ноябре 2018 года хакеры взломали систему бронирования компании Marriott и получили доступ к данным более 500 миллионов гостей. Представители компании заявили, что злоумышленники могли в частности расшифровать данные кредитных карт гостей. Из-за этого инцидента акции международной компании упали на 6 процентов.

Сеть отелей Marriott оказывает услуги по управлению 7300 гостиницами общей вместимостью 1,9 миллиона номеров под 30 брендами в 120 странах мира.