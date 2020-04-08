Глава Twitter пожертвовал $1 млрд на борьбу с пандемией

Гендиректор американской компании Twitter ("Твиттер") Джек Дорси выделил 1 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом. Соответствующее заявление он опубликовал во вторник на своей странице в одноименной сети микроблогов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я пожертвую 1 млрд долларов от своей доли в компании Square фонду Start Small на всемирную борьбу с COVID-19", - указал Дорси, отметив, что указанная сумма составляет приблизительно 28% его состояния. Он также привел документ, из которого следует, что точная сумма пожертвования составит 997 818 354 доллара. После того, как пандемия будет преодолена, оставшиеся средства будут направлены на образование и здравоохранение, заявил Дорси.

Глава Twitter подчеркнул, что как его пожертвование, так и денежные переводы со стороны фонда будут носить публичный характер. "Я считаю важным демонстрировать свою работу, чтобы и я сам, и остальные могли на ней учиться", - указал Дорси, подчеркнув, что прежде он делал много анонимных пожертвований. "Надеюсь, это вдохновит остальных сделать нечто подобное", - указал он.