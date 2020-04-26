Три человека погибли в результате схода оползня на западе Колумбии
По меньшей мере три человека стали жертвами схода оползня, который произошел на западе Колумбии. Об этом в субботу сообщила радиостанция Efe Eme, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел в субботу утром в муниципалитете Архелия (западный департамент Каука). Сильные дожди стали причиной схода оползня, в результате чего три человека погибли на месте, еще один получил травмы. Отмечается, что несколько домов были разрушены.
На месте происшествия работают спасатели.
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