МУС назвал "беспрецедентной атакой" санкции США в отношении сотрудников инстанции

Введенные США санкции в отношении сотрудников Международного уголовного суда (МУС) являются беспрецедентной атакой. Такую оценку выразила в пятницу сама инстанция, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"МУС выражает глубокое разочарование в связи с объявлением со стороны правительства США о дальнейших угрозах и принудительных действиях, в том числе финансовых мерах, в отношении суда и его сотрудников, - говорится в заявлении. - Это последняя в серии беспрецедентных атак на МУС, независимый международный судебный орган, так же, как и на систему международного уголовного правосудия Римского статута, которая отражает приверженность и сотрудничество 123 государств - участников МУС из всех регионов мира".