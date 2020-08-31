В ВОЗ заявили, что эффективность вакцин от коронавируса должна быть не менее 50%

Вакцины от коронавируса нового типа, разработка которых ведется в разных странах, должны показывать эффективность как минимум в 50% случаев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила в понедельник на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

"Чтобы вакцина могла называться безопасной, она должна соответствовать критериям, <...> согласно которым она должна быть эффективной в 50% случаев. Нежелательно, чтобы вакцины с эффективностью 30% и менее получали регистрационные удостоверения", - отметила Сваминатан.

По данным ВОЗ, в мире разрабатывают около 170 вакцин для борьбы с коронавирусом.