Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле Курильских островов

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3, произошедшее в Тихом океане у Курильских островов, сообщили в четверг "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН), передает Trend.

"Сейсмическое событие произошло в четверг в 10:11 по местному времени. Его очаг залегал на глубине 52 км. Эпицентр находился в 88 км восточнее г. Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир", – сказал представитель РАН.

Энергетический класс землетрясения составил 12,1.

В свою очередь, в Сахалинском филиале Геофизической службы РАН "Интерфаксу" сообщили, что жители Северо-Курильска ощутили подземные толчки силой 2-3 балла.