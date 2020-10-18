Netflix назвал самый популярный дебютный сериал 2020 года

В мире 18 октября 2020 04:55 (UTC+04:00)
Netflix назвал самый популярный дебютный сериал 2020 года

Первый сезон сериала «Сестра Рэтчед» стал самым просматриваемым дебютным шоу на платформе Netflix в 2020 году, сообщила компания в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

За первые 28 дней 48 млн пользователей записались на прием к «Сестре Рэтчед», что сделало его самым просматриваемым стартовым сезоном текущего года», — говорится в заявлении.

Премьера состоялась 18 сентября. Сериал является приквелом фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», снятого по роману писателя Кена Кизи.

Главную роль исполняет актриса Сара Полсон, сыгравшая в фильме «12 лет рабства» и сериалах «Отчаянные домохозяйки», «Американская история ужасов» и «Американская история преступлений».

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