Ракета Vega с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли стартовала с Куру

Успешный старт ракеты Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли состоялся в ночь на вторник с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Об этом свидетельствует прямая трансляция на сайте компании-оператора Arianespace, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это уже седьмой запуск Vega в этом году и семнадцатый за все время ее использования с 2012 года.

Теперь европейский носитель легкого класса выводит на солнечно-синхронные орбиты два аппарата: один - по заказу Европейского космического агентства (ЕКА) и Испании, а второй - для Национального центра космических исследований (CNES) Франции.