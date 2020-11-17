Ракета Vega с двумя спутниками дистанционного зондирования Земли стартовала с Куру
Успешный старт ракеты Vega с двумя научными спутниками для дистанционного зондирования Земли состоялся в ночь на вторник с космодрома в Куру (Французская Гвиана). Об этом свидетельствует прямая трансляция на сайте компании-оператора Arianespace, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Это уже седьмой запуск Vega в этом году и семнадцатый за все время ее использования с 2012 года.
Теперь европейский носитель легкого класса выводит на солнечно-синхронные орбиты два аппарата: один - по заказу Европейского космического агентства (ЕКА) и Испании, а второй - для Национального центра космических исследований (CNES) Франции.
Лента новостей
Состоялось заседание Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма
В Западном Азербайджане и Карабахе были арменизированы свыше 700 топонимов – председатель Комиссии по топонимике
На странице Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Instagram опубликованы видеоматериалы из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Физулинский и Джебраильский районы (ВИДЕО)
Гуманизм Президента Азербайджана в связи с освобождением Кельбаджара стал примером для всего мира - эксперт
Совет печати Азербайджана обратился к мировым СМИ и журналистским организациям по поводу освещения событий в Карабахе
Вандализм является сущностью армян. Почему молчит ЮНЕСКО? - председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде
В январе-октябре 2020 г. хлопководство в Азербайджане стало самой прибыльной отраслью сельского хозяйства
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Физулинском и Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и Джебраил (ФОТО)
Al Jazeera English подготовил видеоматериал касательно вывода армянских ВС из Кельбаджарского района (ВИДЕО)
Служба электронной безопасности Азербайджана предупреждает учителей и студентов о фишинговых кампаниях в WhatsApp
В Баку отметили десятилетие включения традиционного азербайджанского коврового искусства в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО (ФОТО)
Армяне совершают настоящее кощунство по отношению к христианской вере - Ассоциация Русской молодежи Азербайджана
Как передать словами ощущения, когда вся твоя сущность буквально переполнена счастьем и радостью? - Чингиз Фарзалиев
За 28 лет музейные экспонаты Азербайджана были разграблены и незаконно вывезены из страны - Анар Керимов