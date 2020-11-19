За сутки в мире зарегистрировали более 594 тысяч случаев заражения коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 55,92 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 594 тысячи. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло почти на 10 тысяч, превысив 1,34 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 19:13 мск 19 ноября в ВОЗ поступили сведения о 55 928 327 инфицированных и 1 344 003 умерших. Число заразившихся возросло на 594 542, а умерших - на 9 989.

Антирекорд роста заболеваемости за сутки был зафиксирован 14 ноября - 670 830 инфицированных. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 42% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Европейский регион (254 649), на втором месте - Северная и Южная Америка (231 754), на третьем - Юго-Восточная Азия (55 350).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 11 249 228. Далее следуют Индия (8 958 483), Бразилия (5 911 758), Франция (2 027 727), Россия (2 015 608), Испания (1 458 591), Великобритания (1 430 345), Аргентина (1 329 005), Италия (1 272 352), Колумбия (1 211 128), Мексика (1 011 153) и Перу (939 931).