Астероид пролетел на рекордно маленьком расстоянии от Земли

Наземные телескопы системы ATLAS зафиксировали астероид, который пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли. Об этом сообщает Universe Today, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Данное событие произошло в пятницу, 13 ноября.

Так, небесное тело под названием 2020 VT4, диаметр которого оценивается астрономами в 5 — 10 метров, пролетел на рекордно низком расстоянии в 350 километров от планеты.

Уточняется, что телескопы зафиксировали астероид, когда он находился над южной частью Тихого океана.

Прошлый рекорд по сближению небесного тела с Землей был установлен в августе 2020 года, когда астероид пролетел в трех тысяч километрах до планеты.