В Японии заявили о возможном введении режима ЧС из-за ситуации с коронавирусом
Правительство Японии может пойти на введение режима чрезвычайной ситуации (ЧС), если ситуацию со стремительным ростом числа заразившихся коронавирусом не удастся взять под контроль. Об этом в четверг сообщил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура у себя в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Если распространение инфекции будет продолжаться, как и сейчас, мы можем объявить о чрезвычайной ситуации, чтобы защитить жизни людей. Мы должны взять распространение вируса под контроль любой ценой", - отметил он в опубликованном обращении.
Министр также призвал жителей страны провести новогодние праздники дома и не выходить на улицу без необходимости.
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