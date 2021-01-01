Гендиректор МАГАТЭ уведомил о плане Ирана начать обогащение урана до 20%

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. Об этом сообщил в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Гендиректор МАГАТЭ сообщил СУ агентства и СБ ООН о заявленном Тегераном намерении начать обогащение урана до 20%", - написал Ульянов в Twitter.

После выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2018 году Иран в 2019 году приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса.