Times: правительство Японии решило, что ОИ в Токио нужно отменить из-за коронавируса

Японское правительство в частном порядке пришло к выводу, что Олимпийские игры в Токио придется отменить из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источник в правительстве Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, внутри правительства ищут путь для объявления об отмене Игр при сохранении возможности их повторного проведения в Токио. "Никто не хочет объявлять об этом первым, но все согласны, что (провести Олимпиаду) будет слишком сложно. Я не думаю, что это случится", - сказал источник Times.

Также, по его словам, после отмены основное внимание будет уделено обеспечению безопасности для проведения Игр в ближайшую свободную дату - 2032 году.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью японскому агентству Kyodo исключил возможность повторного переноса или отмены Игр в Токио.